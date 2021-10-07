В ВОЗ прокомментировали ситуацию с процессом оценки «Спутника V»

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао прокомментировала ситуацию с процессом оценки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс», — цитирует РИА Новости Симао.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».

Позднее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что разработчики «Спутника V» полагают, что вакцина будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.