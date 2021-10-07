В Индии начнут выдавать туристические визы с 15 октября

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Индия начинает выдачу туристических виз для жителей других стран с 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
В Индии начнут выдавать туристические визы с 15 октября
  • AFP

Туристы смогут попасть в Индию с 15 октября только на чартерных рейсах, передаёт издание India Today.

Уточняется, что путешествующие рейсами, отличными от чартерных, смогут посетить Индию с 15 ноября.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Индии старший советник Андрей Фёдоров сообщил, что сотни задержавшихся в Индии туристов в связи с отсутствием возможности уехать из-за пандемии COVID-19 должны будут вскоре покинуть страну.

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