Посол России в Нью-Дели разъяснил ситуацию с визовым режимом в Индии

Сотни задержавшихся в Индии туристов в связи с отсутствием возможности уехать из-за пандемии COVID-19 должны будут вскоре покинуть страну, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Индии старший советник Андрей Фёдоров.

Он пояснил, что с учётом намерения властей Индии возобновить выдачу туристических виз россияне не смогут продлить их без выезда в Россию.

«Они не смогут продлиться на новый турсезон. Такое благожелательное отношение индийцев к этому вопросу действует ровно до того момента, когда будет возобновлено регулярное авиасообщение. Как только это произойдёт, у туристов будет ровно 30 дней для того, чтобы покинуть страну, получив все необходимые разрешения», — приводит ТАСС слова дипломата.

Фёдоров акцентировал внимание на том, что после этого в Индии введут серьёзные штрафы — один день просрочки по визе обойдется примерно в 21 тыс. рублей, а наказание будет вплоть до уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений: в Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан с 5 октября, в Шри-Ланку — с 4 ноября.