В США заинтересованы в разработке технологий для борьбы с киберугрозами

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заинтересовано в поиске специалистов, готовых разработать отвечающие современным требованиям технологии по борьбе с угрозами в киберпространстве. Об этом говорится в запросе ведомства на получение информации от подрядчиков, которые в перспективе могли бы взяться за реализацию возможной программы. RT ознакомился с документом.

«Конкретно по данному запросу требуются сведения о потенциальных исполнителях, обладающих возможностью быстрой разработки передовых технологий в сфере киберопераций и информационных операций в ответ на существующие и появляющиеся киберугрозы», — уточнили в американском управлении.

В то же время, как добавили представители DARPA, будущие подрядчики должны обладать допусками к работе с секретной информацией, или соответствовать определённым критериям для получения таких документов.

При этом объекты, где специалисты ведут свою деятельность, должны иметь разрешения в том числе на хранение и обработку на их территории данных различной степени секретности.

Подобный интерес США к области киберопераций и информационных операций обусловлен тем, что эти направления представляют «всё большую важность для национальной безопасности», подчеркнули в DARPA.

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