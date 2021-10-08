В США заинтересованы в разработке технологий для борьбы с киберугрозами

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заинтересовано в поиске специалистов, готовых разработать отвечающие современным требованиям технологии по борьбе с угрозами в киберпространстве. Об этом говорится в запросе ведомства на получение информации от подрядчиков, которые в перспективе могли бы взяться за реализацию возможной программы. RT ознакомился с документом.
В США заинтересованы в разработке технологий для борьбы с киберугрозами
  • © Michael Weber/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«Конкретно по данному запросу требуются сведения о потенциальных исполнителях, обладающих возможностью быстрой разработки передовых технологий в сфере киберопераций и информационных операций в ответ на существующие и появляющиеся киберугрозы», — уточнили в американском управлении.

В то же время, как добавили представители DARPA, будущие подрядчики должны обладать допусками к работе с секретной информацией, или соответствовать определённым критериям для получения таких документов.

При этом объекты, где специалисты ведут свою деятельность, должны иметь разрешения в том числе на хранение и обработку на их территории данных различной степени секретности.

Подобный интерес США к области киберопераций и информационных операций обусловлен тем, что эти направления представляют «всё большую важность для национальной безопасности», подчеркнули в DARPA.

Ранее Исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о милитаризации космоса.

По мнению американских аналитиков, космос больше не является безопасной зоной для спутников Соединённых Штатов, а превосходство военных страны в этой сфере уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить