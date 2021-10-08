В США заинтересованы в разработке технологий для борьбы с киберугрозами
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«Конкретно по данному запросу требуются сведения о потенциальных исполнителях, обладающих возможностью быстрой разработки передовых технологий в сфере киберопераций и информационных операций в ответ на существующие и появляющиеся киберугрозы», — уточнили в американском управлении.
В то же время, как добавили представители DARPA, будущие подрядчики должны обладать допусками к работе с секретной информацией, или соответствовать определённым критериям для получения таких документов.
При этом объекты, где специалисты ведут свою деятельность, должны иметь разрешения в том числе на хранение и обработку на их территории данных различной степени секретности.
Подобный интерес США к области киберопераций и информационных операций обусловлен тем, что эти направления представляют «всё большую важность для национальной безопасности», подчеркнули в DARPA.
Ранее Исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о милитаризации космоса.
По мнению американских аналитиков, космос больше не является безопасной зоной для спутников Соединённых Штатов, а превосходство военных страны в этой сфере уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
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