В АТОР рассказали о принимающих без карантина туристов из России странах

Туристов из России без обязательного карантина принимают 32 страны. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«На данный момент у нас открыто прямое авиасообщение с 64 странами. Открытие прямого авиасообщения, как показала пандемия, отнюдь не означает, что во все эти страны могут направиться туристы. Туристов принимает 41 страна», — приводит РИА Новости её слова на ежегодном саммите Travelpayouts для представителей турбизнеса и экспертов отрасли.

Ломидзе отметила, что без карантина, но с обязательными ПЦР-тестами при въезде российских туристов принимают 32 страны.

«Что примечательно, 25 из них — европейские», — сказала она.

Ранее в АТОР сообщили, что турпоток в Стамбул из России за восемь месяцев 2021 года отстаёт от показателей января — августа 2019 года всего на 15% и уже сравнялся с показателями доковидного 2018 года.