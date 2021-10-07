В АТОР рассказали о принимающих без карантина туристов из России странах

Короткая ссылка
Туристов из России без обязательного карантина принимают 32 страны. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР рассказали о принимающих без карантина туристов из России странах
  • Pixabay

«На данный момент у нас открыто прямое авиасообщение с 64 странами. Открытие прямого авиасообщения, как показала пандемия, отнюдь не означает, что во все эти страны могут направиться туристы. Туристов принимает 41 страна», — приводит РИА Новости её слова на ежегодном саммите Travelpayouts для представителей турбизнеса и экспертов отрасли.

Ломидзе отметила, что без карантина, но с обязательными ПЦР-тестами при въезде российских туристов принимают 32 страны.

«Что примечательно, 25 из них — европейские», — сказала она.

Ранее в АТОР сообщили, что турпоток в Стамбул из России за восемь месяцев 2021 года отстаёт от показателей января — августа 2019 года всего на 15% и уже сравнялся с показателями доковидного 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить