В АТОР рассказали о турпотоке в Стамбул из России

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «турпоток в Стамбул из России за восемь месяцев 2021 года отстаёт от показателей января — августа 2019 года всего на 15% и уже сравнялся с показателями доковидного 2018 года».

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Отмечается, что, «по данным Управления культуры и туризма Стамбула, в январе — августе 2021 года этот крупнейший турецкий мегаполис посетили 4 млн 854 тыс. иностранных туристов. Среди них 381 346 человек прибыли из России (7,85% от общего иностранного турпотока в город)».

Ранее посольство России опубликовало разъяснения турецких властей относительно принимаемых Турцией сертификатов вакцинации у российских туристов, а также о необходимости сдавать ПЦР-тесты при внутренних перелётах по стране.