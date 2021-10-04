В АТОР рассказали о турпотоке в Стамбул из России
- Reuters
Об этом сообщается на сайте ассоциации.
Отмечается, что, «по данным Управления культуры и туризма Стамбула, в январе — августе 2021 года этот крупнейший турецкий мегаполис посетили 4 млн 854 тыс. иностранных туристов. Среди них 381 346 человек прибыли из России (7,85% от общего иностранного турпотока в город)».
Ранее посольство России опубликовало разъяснения турецких властей относительно принимаемых Турцией сертификатов вакцинации у российских туристов, а также о необходимости сдавать ПЦР-тесты при внутренних перелётах по стране.