В АТОР рассказали о турпотоке в Стамбул из России

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «турпоток в Стамбул из России за восемь месяцев 2021 года отстаёт от показателей января — августа 2019 года всего на 15% и уже сравнялся с показателями доковидного 2018 года».
В АТОР рассказали о турпотоке в Стамбул из России
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Отмечается, что, «по данным Управления культуры и туризма Стамбула, в январе  августе 2021 года этот крупнейший турецкий мегаполис посетили 4 млн 854 тыс. иностранных туристов. Среди них 381 346 человек прибыли из России (7,85% от общего иностранного турпотока в город)».

Ранее посольство России опубликовало разъяснения турецких властей относительно принимаемых Турцией сертификатов вакцинации у российских туристов, а также о необходимости сдавать ПЦР-тесты при внутренних перелётах по стране.

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