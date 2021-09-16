Посольство России разъяснило новые правила въезда туристов в Турцию

Посольство России опубликовало разъяснения турецких властей относительно принимаемых Турцией сертификатов вакцинации у российских туристов, а также о необходимости сдавать ПЦР-тесты при внутренних перелётах по стране.

Без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста или антиген-теста, сделанных, соответственно, не ранее чем за 72 или 48 часов до прибытия в Турцию, въезд в Турцию возможен только с сертификатом вакцинации «Спутник V».

Об этом говорится на сайте АТОР.

Сертификаты о вакцинации другими российскими препаратами («Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») более не принимаются турецкой стороной.

Туристам, привитым этими вакцинами, нужно иметь при посадке на борт, следующий в Турцию, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Также из разъяснений турецких властей следует, что новые ограничительные меры, введённые 6 сентября, распространяются и на туристов.

Вакцинированные «Спутником V» туристы могут предъявлять свой сертификат вакцинации для внутренних перелётов по Турции, без необходимости делать тест.

При этом въехавшие в Турцию невакцинированные туристы могут предъявлять результаты своих сделанных в России тестов для поездок на общественном транспорте и внутренних перелётах только в случае, если на момент посадки в транспорт ещё не прошло 72 часа (для теста ПЦР) или 48 часов (для экспресс-теста на антиген).

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с въездным турпотоком. В беседе с НСН он заявил, что сам потенциал въездного туризма в России огромен. По данным эксперта, до пандемии страна получала $12 млрд в год от данного вида туризма.

Он добавил, что отмечено уменьшение туристического потока в Россию в 30 раз по итогам первой половины 2021 года относительно 2019-го.