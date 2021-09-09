В РСТ заявили о снижении въездного турпотока в 30 раз

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с въездным турпотоком.
В РСТ заявили о снижении въездного турпотока в 30 раз
  • Reuters

«Мы фиксируем уменьшение туристического потока в Россию в 30 раз по итогам первой половины 2021 года относительно 2019-го. Сказать, что он совсем умер, — нет, у нас есть туристы из стран Персидского залива, Германия, Франция, Турция, но это всё небольшие группы, несмотря на то, что сегодня по факту к нам в Россию могут приезжать туристы из 59 стран», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, сам потенциал въездного туризма в России огромен. По данным эксперта, до пандемии страна получала $12 млрд в год от въездного туризма.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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