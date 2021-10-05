В РСТ спрогнозировали снижение цен на туры в Египет
- AFP
Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
«Российский потребитель ждёт прежде всего и тёплого, и бюджетного Египта. Цены будут снижаться по мере сворачивания турецкого направления. Кроме того, у нас во второй половине октября холодно даже на Чёрном море. Конечно, будут объёмы турпотока в Египет расти, и, соответственно, цены будут стабилизироваться, будут ниже. Чем больше будет объём, чем больше будет перевозок, тем ниже будут цены», — сказал Барзыкин.
Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.