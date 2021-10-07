В МИД России заявили об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе

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Спецпредставитель президента России в Афганистане, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что обстановка на границе Таджикистана и Афганистана спокойная.
В МИД России заявили об отсутствии напряженности на таджикско-афганской границе
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«На самой границе никакой напряжённости нет. Была горячая риторика с двух сторон. Сейчас там всё спокойно. Во всяком случае у меня нет информации, что там что-то неспокойно или что были какие-то боестолкновения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Кабулов сообщил, что в России принято решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану.

Также в Совбезе России прокомментировали ситуацию в Афганистане.

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