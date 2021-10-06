В Совбезе России прокомментировали ситуацию в Афганистане

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью Российской газете, говоря о ситуации в Афганистане, отметил, что «деградация гуманитарной ситуации может вполне способствовать укреплению действующих в стране радикальных группировок».
В Совбезе России прокомментировали ситуацию в Афганистане
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

По его словам, «они представляют опасность распространения терроризма в Центральной Азии и на территории России».

«И дело здесь не только в возможном проникновении боевиков. Едва ли не большую угрозу представляет экспорт экстремистской идеологии, составляющей основу для радикализации общественной жизни. Сюда же следует отнести и возможность дальнейшего расширения наркотрафика, который является одной из базовых статей дохода террористов», — заявил Коков.

Он отметил, что «мощным угрозообразующим фактором также является проблема неконтролируемой миграции беженцев, места размещения которых, исходя из сирийского опыта, часто используются террористами для укрытия и легализации».

«Наконец, велики риски деградации экономического сотрудничества в регионе и потери вложенных в экономику Афганистана инвестиций», — добавил Коков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран призывают власти Афганистана к бескомпромиссной борьбе с терроризмом и намерены координировать усилия по афганскому урегулированию.

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