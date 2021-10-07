Кабулов сообщил, что в России принято решение об оказании гумпомощи Афганистану

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В России принято решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану, в настоящее время прорабатываются детали поставок, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов сообщил, что в России принято решение об оказании гумпомощи Афганистану
  • РИА Новости

«Это прорабатывается. [Задействованы] несколько ведомств. Принципиальное решение принято, ведомства собирают грузы. Будет [оказана гуманитарная помощь]», — приводит его слова ТАСС.

Ранее спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров отмечал риск того, что запасы продовольственной помощи ООН в стране могли закончиться в конце сентября текущего года.

Участники конференции по Афганистану пообещали более $1 млрд на гумпомощь стране.

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