В ООН допустили, что запасы помощи в Афганистане могут закончиться к сентябрю

Спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что запасы продовольственной помощи ООН в стране могут закончиться в конце сентября текущего года.

Reuters

«К концу сентября, запасы, которые распределяются в стране, возможно, иссякнут», — приводит ТАСС заявление Алакбарова. Он отметил, что при отсутствии запасов ООН не сможет предоставлять «жизненно необходимое продовольствие». Ранее Директор по Афганистану Всемирной продовольственной программы ООН Мери Макгроарти заявила, что стране необходимо $200 млн на закупку и распределение продовольствия. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что его страна поможет Афганистану продовольствием.