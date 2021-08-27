Узбекистан намерен помочь Афганистану продовольствием

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что его страна поможет Афганистану продовольствием.

«Сейчас Афганистан нуждается в помощи, если они будут стараться ради мира, мы поможем им. Доставим поездами продукты питания, которые поступают от других стран, сами тоже внесём вклад», — цитирует его kun.uz.

Президент отметил, что узбекская сторона открыла мост Термез — Хайратон для оказания помощи афганцам.

«Потому что железная дорога в Мазари-Шариф проходит только через нашу страну», — добавил Мирзиеев.

Ранее директор по Афганистану Всемирной продовольственной программы ООН Мери Макгроарти заявила, что стране необходимо $200 млн на закупку и распределение продовольствия.