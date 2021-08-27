Узбекистан намерен помочь Афганистану продовольствием

Короткая ссылка
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что его страна поможет Афганистану продовольствием.
Узбекистан намерен помочь Афганистану продовольствием
  • Reuters

«Сейчас Афганистан нуждается в помощи, если они будут стараться ради мира, мы поможем им. Доставим поездами продукты питания, которые поступают от других стран, сами тоже внесём вклад», — цитирует его kun.uz.

Президент отметил, что узбекская сторона открыла мост Термез — Хайратон для оказания помощи афганцам.

«Потому что железная дорога в Мазари-Шариф проходит только через нашу страну», — добавил Мирзиеев.

Ранее директор по Афганистану Всемирной продовольственной программы ООН Мери Макгроарти заявила, что стране необходимо $200 млн на закупку и распределение продовольствия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить