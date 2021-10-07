Борисов надеется, что долгосрочный договор на поставку газа в Сербию заключат в 2021 году

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Вице-премьер Юрий Борисов надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.
Борисов надеется, что долгосрочный договор на поставку газа в Сербию заключат в 2021 году
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что «Газпром» до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа», — приводит РИА Новости слова Борисова.

Вице-премьер отметил, что Сербия практически обеспечила себе энергетическую безопасность, достроив свою часть «Турецкого потока».

«Особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны», — добавил Борисов.

Ранее стало известно, что Сербия надеется на поставки газа из России по «благоприятной цене».

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