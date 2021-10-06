В Дании прекратили вакцинацию несовершеннолетних препаратом Moderna

В целях безопасности власти Дании приняли решение о прекращении вакцинации несовершеннолетних граждан препаратом компании Moderna.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на Управление здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что решение было принято «как мера предосторожности». Вместо Moderna несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет рекомендуется прививать вакциной Pfizer.

При этом вакциной Moderna в стране привились уже 1,1 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

Власти японской префектуры Окинава ранее сообщили об обнаружении инородных примесей в антикоронавирусной вакцине производства американской компании Moderna.