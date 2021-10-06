В Дании прекратили вакцинацию несовершеннолетних препаратом Moderna
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Об этом сообщает The Local со ссылкой на Управление здравоохранения страны.
В ведомстве отметили, что решение было принято «как мера предосторожности». Вместо Moderna несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет рекомендуется прививать вакциной Pfizer.
При этом вакциной Moderna в стране привились уже 1,1 тыс. человек в возрасте до 18 лет.
Власти японской префектуры Окинава ранее сообщили об обнаружении инородных примесей в антикоронавирусной вакцине производства американской компании Moderna.