В Кремле прокомментировали призыв выслать 300 российских дипломатов из США

Короткая ссылка
Призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали призыв выслать 300 российских дипломатов из США
  • РИА Новости

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, политика США в отношении России приводит к «страданию народов двух стран».

Ранее в МИД России отреагировали на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов.

5 октября четыре сенатора из США — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес — попросили американского президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить