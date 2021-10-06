В Кремле прокомментировали призыв выслать 300 российских дипломатов из США

Призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, политика США в отношении России приводит к «страданию народов двух стран».

Ранее в МИД России отреагировали на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов.

5 октября четыре сенатора из США — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес — попросили американского президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве.