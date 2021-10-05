В МИД России отреагировали на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

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Сенаторы из США, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, вероятно, добиваются закрытия американских загранучреждений в России, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. Кроме того, такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет, добавили в ведомстве.
В МИД России отреагировали на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
  • Reuters

«Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали ещё и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?» — сказали агентству в МИД.

Там добавили, что «важно другое».

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — заявили в министерстве.

5 октября четыре сенатора из США — Марко Рубио, Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес — попросили американского президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве.

Конгрессмены утверждают, что «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США», тогда как дипломатическое присутствие США в России «ограничено примерно 100 американскими гражданами».

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