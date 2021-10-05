Сенаторы США попросили Байдена выслать 300 дипломатов России для соблюдения «паритета»

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RT
Четыре сенатора из США попросили Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо опубликовал сенатор-республиканец Марко Рубио.
Сенаторы США попросили Байдена выслать 300 дипломатов России для соблюдения «паритета»
  • Reuters

Среди авторов инициативы также сенаторы Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес.

«Такая непропорциональность дипломатического представительства недопустима. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединённых Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, привести дипломатическое присутствие США к паритету», — говорится в письме, которое адресовано Байдену.

Сенаторы утверждают, что «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США», тогда как дипломатическое присутствие США в России «ограничено примерно 100 американскими гражданами».

В апреле посольство США в Москве сообщило, что в связи с введёнными Россией ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

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