Сенаторы США попросили Байдена выслать 300 дипломатов России для соблюдения «паритета»
- Reuters
Среди авторов инициативы также сенаторы Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес.
«Такая непропорциональность дипломатического представительства недопустима. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединённых Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, привести дипломатическое присутствие США к паритету», — говорится в письме, которое адресовано Байдену.
Сенаторы утверждают, что «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США», тогда как дипломатическое присутствие США в России «ограничено примерно 100 американскими гражданами».
В апреле посольство США в Москве сообщило, что в связи с введёнными Россией ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.