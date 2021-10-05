Сенаторы США попросили Байдена выслать 300 дипломатов России для соблюдения «паритета»

Четыре сенатора из США попросили Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо опубликовал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Среди авторов инициативы также сенаторы Марк Уорнер, Джим Риш и Роберт Менендес.

«Такая непропорциональность дипломатического представительства недопустима. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединённых Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, привести дипломатическое присутствие США к паритету», — говорится в письме, которое адресовано Байдену.

Сенаторы утверждают, что «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США», тогда как дипломатическое присутствие США в России «ограничено примерно 100 американскими гражданами».

В апреле посольство США в Москве сообщило, что в связи с введёнными Россией ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.