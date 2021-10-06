Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в заявлении.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном после переговоров лидеров двух стран в Женеве сложный, но он идёт на разных уровнях.