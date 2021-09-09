Песков: диалог между Россией и США сложный, но идёт на разных уровнях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что диалог между Москвой и Вашингтоном после переговоров лидеров двух стран в Женеве сложный, но он идёт на разных уровнях.

«Это сложный диалог, начало было положено в Женеве. До Женевы тоже имели место такие подготовительные контакты. Но в продолжение женевских договоренностей все-таки диалог идёт — экспертный диалог, на разных уровнях, но по весьма чувствительным сферам», — сказал Песков.

Он уточнил, что начались переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, а также прошли несколько раундов консультаций по информационной безопасности.

Также Песков заявил, что российские власти не ждут, что США сбавят давление на Россию.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты продолжают считать себя вправе навязывать России внутреннюю повестку дня.