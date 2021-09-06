Лавров: США считают себя вправе навязывать России внутреннюю повестку дня

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты продолжают считать себя вправе навязывать России внутреннюю повестку дня.

«Соединённые Штаты по-прежнему считают себя вправе нам навязывать нашу внутреннюю повестку дня, голословно обвиняют нас в том, что мы в их внутренние дела вмешиваемся, не предъявив никаких конкретных фактов», — заявил Лавров в рамках выступления в пансионе воспитанниц Минобороны России.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал вопрос кибератак одним из крупнейших «раздражителей» в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами. По его словам, Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информационном пространстве и рассчитывает на позитивную реакцию США.