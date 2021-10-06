Аналитик Федяков заявил о рекордном за 40 лет росте мировых цен на продовольствие
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- РИА Новости
Он отметил, что за последний год индекс продовольственных цен в мире увеличился на 27%, что является одним из самых динамичных показателей роста с 70-х годов.
По его словам, в то время был «примерно такой же уровень цен» в связи с глобальными финансовыми изменениями.
Федяков уточнил, что подобного роста цен не было на протяжении 40 лет.
В июле Минэкономразвития России в своём обзоре отмечало, что «динамика цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции в целом сохраняется стабильной».