Аналитик Федяков заявил о рекордном за 40 лет росте мировых цен на продовольствие

Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с URA.RU заявил о рекордном за 40 лет росте мировых цен на продовольствие.

Он отметил, что за последний год индекс продовольственных цен в мире увеличился на 27%, что является одним из самых динамичных показателей роста с 70-х годов.

По его словам, в то время был «примерно такой же уровень цен» в связи с глобальными финансовыми изменениями.

Федяков уточнил, что подобного роста цен не было на протяжении 40 лет.

В июле Минэкономразвития России в своём обзоре отмечало, что «динамика цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции в целом сохраняется стабильной».