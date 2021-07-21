В Минэкономразвития рассказали о ситуации с ценами на продукты

В обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития России, отмечается, что «динамика цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции в целом сохраняется стабильной».

Отмечается, что «на рынках продовольствия цены большинства товаров выросли — в среднем на 1,1% в период с 1 по 19 июля (в июне — понизились на 5,4%)»

«По темпам прироста цен лидировали пальмовое и подсолнечное масла (на 10,7—15,7%). Сахар, напротив, подешевел (на 1—3,2% в зависимости от вида фьючерса)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко спрогнозировала улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю.