Дуров заявил о 70 млн новых пользователей в Telegram после сбоев в соцсетях

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере на фоне глобальных сбоев в работе соцсетей 4 октября появилось 70 млн новых пользователей.

«Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», — заявил Дуров.

Как добавил основатель мессенджера, он гордится тем, что его команда «справилась с беспрецедентным ростом».

«Потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, испытали пониженную скорость... поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились регистрироваться в Telegram», — отметил Дуров.

В ночь на 5 октября руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин в беседе с RT отмечал, что на фоне сбоя в работе соцсетей число пользователей Telegram могло вырасти более чем на 50 млн.

Вечером 4 октября произошёл глобальный сбой в работе соцсетей, который затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.

Сбой длился более шести часов. Впоследствии в Facebook назвали причину неполадок.