Лавров встретился с исполнительным секретарём ПК ОДВЗЯИ

Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с находящимся с визитом в России исполнительным секретарём подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что обсуждались вопросы взаимодействия с ПК ОДВЗЯИ.

В МИД заявили, что «в ходе беседы была акцентирована важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности».

«Лавров подчеркнул, что Российская Федерация рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу», — добавили в министерстве.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.