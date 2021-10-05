Лавров встретился с исполнительным секретарём ПК ОДВЗЯИ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что обсуждались вопросы взаимодействия с ПК ОДВЗЯИ.
В МИД заявили, что «в ходе беседы была акцентирована важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности».
«Лавров подчеркнул, что Российская Федерация рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу», — добавили в министерстве.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.