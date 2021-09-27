Зампостпреда России в ООН высказался о ситуации вокруг ДВЗЯИ

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его заявление опубликовано на сайте российского постпредставительства при ООН.

Полянский отметил, что «спустя 25 лет ДВЗЯИ стал почти универсальным по числу участников и наиболее проработанным международно-правовым инструментом против ядерных испытаний».

«Предусмотренный в нём всеобщий и беспороговый запрет на любые ядерные взрывы, подкреплённый эффективной системой контроля, способен обеспечить надёжный заслон на пути распространения и качественного совершенствования ядерного оружия», — заявил он.

По его словам, «для подавляющего большинства стран, включая Россию, ДВЗЯИ стал неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности».

«Приветствуем подписание и ратификацию ДВЗЯИ Кубой и его ратификацию Союзом Коморских островов», — сообщил дипломат.

Он отметил, что «каждая ратификация исключительно важна как ещё один шаг на пути к универсализации этого договора».

«Тем не менее праздничное настроение по случаю упомянутого юбилея омрачает то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу и его перспективы остаются крайне неопределёнными. Государства, сделавшие свой выбор в пользу договора, не могут в полной мере опереться на него. Мы уже высказывали наши озабоченности по поводу сложившейся ситуации в ходе 12-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ 23 сентября с. г. К сожалению, восемь стран из Приложения 2 к договору, чья ратификация необходима для его вступления в силу, до сих пор не смогли предпринять практические действия для его подписания и/или ратификации», — рассказал Полянский.

Дипломат заявил, что это «создаёт серьёзные препятствия в сфере ядерного нераспространения и разоружения».

В конце июня в Министерстве иностранных дел России сообщили, что «вынуждены констатировать серьёзное ухудшение ситуации» вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.