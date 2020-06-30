Москва призвала Вашингтон пересмотреть позицию по ДВЗЯИ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что «вынуждены констатировать серьёзное ухудшение ситуации» вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Спустя четверть века после открытия договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому — отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что «наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний».

Как отмечают в ведомстве, «режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами» и «необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций».

«Россия призывает упомянутые восемь государств и прежде всего США пересмотреть свою позицию и дать зелёный свет превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент», — добавили в МИД.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве не исключают подготовку Соединённых Штатов к выходу из ДВЗЯИ.