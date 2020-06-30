Москва призвала Вашингтон пересмотреть позицию по ДВЗЯИ
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Спустя четверть века после открытия договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому — отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу», — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что «наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний».
Как отмечают в ведомстве, «режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами» и «необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций».
«Россия призывает упомянутые восемь государств и прежде всего США пересмотреть свою позицию и дать зелёный свет превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент», — добавили в МИД.
В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве не исключают подготовку Соединённых Штатов к выходу из ДВЗЯИ.