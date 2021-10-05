Специалист рассказал, рискуют ли пользователи Facebook потерей данных из-за сбоя

Гендиректор компании IT-Jurist Алексей Шаталов рассказал RT, рискуют ли пользователи Facebook потерей своих данных из-за сбоя в работе соцсети.

«Насчёт безопасности данных я бы иллюзий не питал. Если они должны утечь, то обязательно утекут», — сказал он.

По словам Шаталова, если сбой породит какие-то утечки, «то они коснутся всех».

«Здесь это никак технически не предотвратить. Если человек удалит информацию со страницы, то она всё равно будет храниться на серверах какое-то время», — подчеркнул он.

Ранее пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.

Специалисты Facebook работают над устранением сетевых проблем. Белый дом отслеживает ситуацию.