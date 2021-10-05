Специалист рассказал, рискуют ли пользователи Facebook потерей данных из-за сбоя
- AFP
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«Насчёт безопасности данных я бы иллюзий не питал. Если они должны утечь, то обязательно утекут», — сказал он.
По словам Шаталова, если сбой породит какие-то утечки, «то они коснутся всех».
«Здесь это никак технически не предотвратить. Если человек удалит информацию со страницы, то она всё равно будет храниться на серверах какое-то время», — подчеркнул он.
Ранее пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.
Специалисты Facebook работают над устранением сетевых проблем. Белый дом отслеживает ситуацию.