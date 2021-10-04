Канцелярия подтвердила наличие у короля Иордании недвижимости в США и Британии

В канцелярии короля Иордании Абдаллы II подтвердили информацию о недвижимости монарха в США и Великобритании и заявили, что эти сведения не являются новостью и секретом.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование, в котором утверждается о нахождении в собственности у иорданского короля недвижимости в США и Великобритании более чем на $100 млн.

«Король обладает рядом квартир и домов в США и Великобритании, и это не новая информация и не секрет. Его превосходительство использует некоторую свою недвижимость во время официальных визитов и там принимает официальных своих гостей», — приводит РИА Новости заявление канцелярии.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Объединение назвало Соединённые Штаты «крупнейшим налоговым убежищем».