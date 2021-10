Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии авторов статей о его «связях с Россией»

Бывший президент США Дональд Трамп требует отобрать Пулитцеровские премии у газет The New York Times и The Washington Post, вручённые им в 2018 году за статьи о расследовании «российского вмешательства» и якобы сговора Трампа с Россией. Он объясняет своё требование тем, что эти материалы основаны на ложных сообщениях о несуществующей связи между Кремлём и предвыборным штабом политика.

Reuters

Как пишет The New York Post, Трамп адресовал письмо заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту. «Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение», — говорится в послании Трампа. Бывший президент также напомнил о деле юриста Майкла Сассмана, которого подозревают в предоставлении в 2016 году недостоверных сведений ФБР о якобы связях компании Трампа с банком в России. В феврале 2020 года предвыборный штаб Трампа подал иск против The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией». В жалобе утверждается, что газета знала о ложности во время публикации, однако «сделала это с намеренной целью нанести ущерб кампании». В марте 2019 года американское Министерство юстиции передало конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера. В нём отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. Как следует из документа, «расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству».