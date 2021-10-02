Власти Британии привлекут военных для доставки топлива на АЗС по стране

В целях преодоления кризиса из-за нехватки топлива на заправках власти Великобритании привлекут до 200 военных в качестве водителей бензовозов.

«Наши вооружённые силы готовы заполнить любые критические вакансии и помочь стране двигаться вперед, оказывая поддержку промышленности в доставке топлива на автозаправки, пока ситуация не стабилизируется», — заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Военнослужащие начали проходить курс подготовки на транспортных объектах по всей территории Соединённого Королевства. Ранее власти Великобритании приняли решение временно приостановить действие антимонопольного законодательства, чтобы наладить поставки топлива на АЗС в условиях ажиотажного спроса. Также планируется использовать резервный парк бензовозов.