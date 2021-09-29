В Британии привлекут резервные бензовозы для борьбы с топливным кризисом

Короткая ссылка
Правительство Великобритании использует резервный парк бензовозов для того, чтобы облегчить кризис с поставками топлива на автозаправочные станции.
В Британии привлекут резервные бензовозы для борьбы с топливным кризисом
  • AP

«Я могу подтвердить, что правительственный резервный парк автомобилей-цистерн будет сегодня вечером на дорогах», — написал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединённого Королевства Квази Квартенг в своём Twitter.

По его словам, это поможет обеспечить дополнительные логистические возможности для топливной промышленности.

Он отметил, что ситуация на АЗС постепенно становится лучше.

Ранее советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в случае холодной зимы в отдельных регионах Европы для отопления домов может не хватить газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить