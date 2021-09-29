В Британии привлекут резервные бензовозы для борьбы с топливным кризисом

Правительство Великобритании использует резервный парк бензовозов для того, чтобы облегчить кризис с поставками топлива на автозаправочные станции.

«Я могу подтвердить, что правительственный резервный парк автомобилей-цистерн будет сегодня вечером на дорогах», — написал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединённого Королевства Квази Квартенг в своём Twitter.

I can confirm the government's Reserve Tanker Fleet will be on the road this afternoon to boost deliveries of fuel to forecourts across Britain.



The trucks are driven by civilians and will provide additional logistical capacity to the fuel industry (1/2) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 29, 2021

По его словам, это поможет обеспечить дополнительные логистические возможности для топливной промышленности.

Он отметил, что ситуация на АЗС постепенно становится лучше.

Ранее советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в случае холодной зимы в отдельных регионах Европы для отопления домов может не хватить газа.