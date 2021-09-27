В Британии временно приостановят действие антимонопольного законодательства
Об этом говорится на официальном сайте профильного ведомства Соединённого Королевства.
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг отметил, что власти задействуют протокол о нефтепереработке, который будет гарантировать возможность осуществить обмен информацией и более эффективно сотрудничать, чтобы минимизировать перебои с поставками топлива на АЗС.
В заявлении отмечается, что британские антикартельные меры обычно ограничивают такую деятельность.