В Британии временно приостановят действие антимонопольного законодательства

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Власти Великобритании приняли решение временно приостановить действие антимонопольного законодательства, чтобы наладить поставки топлива на АЗС в условиях ажиотажного спроса.

Об этом говорится на официальном сайте профильного ведомства Соединённого Королевства.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг отметил, что власти задействуют протокол о нефтепереработке, который будет гарантировать возможность осуществить обмен информацией и более эффективно сотрудничать, чтобы минимизировать перебои с поставками топлива на АЗС.

В заявлении отмечается, что британские антикартельные меры обычно ограничивают такую деятельность.

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