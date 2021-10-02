Псаки назвала ужасающей статистику летальных исходов от COVID-19 в США

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от коронавируса в США шокирующей и ужасающей — число умерших от последствий COVID-19 американцев приблизилось к 700 тыс.
Псаки назвала ужасающей статистику летальных исходов от COVID-19 в США
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии», — приводит ТАСС слова Псаки.

Она отметила, что президент США Джо Байден «чувствует невероятную ответственность» за всё, что происходит в стране, и борьба с пандемией на данный момент является для него главным приоритетом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев коронавируса, умерли 698 992 человека. Число летальных исходов по состоянию на 1 октября превысило отметку в 700 тыс. человек.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрил новый план, предполагающий расширение масштабов вакцинации населения.

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