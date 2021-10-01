Президент Финляндии призвал Запад к выстраиванию диалога с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал страны Запада к поддержанию эффективных отношений с Россией для обеспечения безопасности.

Об этом, как передаёт издание Verkkouutiset.fi, он заявил на семинаре, приуроченном к 60-летию национального Института внешней политики.

По его словам, выстраивание диалога с Москвой является важной опорой безопасности Финляндии.

Ниинистё призвал страны Запада «взглянуть на ситуацию шире» в диалоге с Россией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН.