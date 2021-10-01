RT DE и DFP подали апелляции на решение YouTube удалить каналы

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RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение видеохостинга удалить каналы.
RT DE и DFP подали апелляции на решение YouTube удалить каналы
  • Reuters

В апелляции отмечается, что со стороны RT DE никаких попыток обойти ограничение размещения контента не предпринималось. Также указывается, что ограничения в отношении RT DE не распространялись на Der Fehlende Part, поскольку они не являются каналами одного аккаунта. При этом владельцы каналов Der Fehlende Part и RT DE различны.

«Также никаких нарушений не было допущено со стороны канала Der Fehlende Part, никаких ограничений в отношении данного канала и его владельцев не вводилось за всё время его существования — с 2017 года», — говорится в апелляции.

Владельцы каналов RT DE и DFP действовали добросовестно и в полном соответствии с правилами, установленными YouTube. RT считает, что применение блокировки и удаление каналов RT DE и DFP является неправомерным и просит отменить блокировку указанных каналов.

При этом в ответе Google на запрос Роскомнадзора по поводу удаления YouTube-каналов заявили, что RT DE нарушил правила видеохостинга в отношении ложной информации о коронавирусе (что привело к временной блокировке канала на неделю), а потом якобы использовал Der Fehlende Part для публикации этого «запрещённого» контента.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия». Также Симоньян заявила, что немецкие YouTube-каналы RT были удалены под надуманным предлогом.

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что удаление немецких YouTube-каналов RT не останется без ответа.

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