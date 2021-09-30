Зампостпреда России при ОБСЕ пообещал ответ на удаление YouTube-каналов RT

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что удаление немецких YouTube-каналов RT не останется без ответа.

«Откровенно враждебные действия в отношении российских СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности в цифровом и традиционном сегментах информационного пространства, без адекватного ответа с российской стороны не останутся», — цитирует его РИА Новости.

Буякевич заявил, что попытки YouTube увязать вопиющие действия в отношении каналов RT с некими абстрактными нарушениями внутренних правил сообщества в качестве обоснования проявления грубой цензуры и подавления свободы выражения мнений являются неприемлемыми.

По его словам, очевиден чёткий политический подтекст действий YouTube, которые идут «в русле реализации внешнеполитических установок Вашингтона».

Также дипломат заявил, что «не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия YouTube пошёл при фактической поддержке германских властей».

«Налицо ещё одно звено в длинной цепочке примеров по ущемлению прав журналистов телеканала Russia Today в ряде государств — участников ОБСЕ», — отметил он.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия». Также Симоньян заявила, что немецкие YouTube-каналы RT были удалены под надуманным предлогом.