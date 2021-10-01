Власти Шри-Ланки ослабили ряд коронавирусных ограничений
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За последние месяцы более 50% от 22 млн жителей Шри-Ланки были полностью привиты, сообщает Associated Press.
По информации Министерства здравоохранения острова, в стране сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты школы, кинотеатры и рестораны.
Ранее стало известно, что Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V».
Также сообщалось, что Россия увеличивает число регулярных рейсов на Шри-Ланку с 4 ноября.