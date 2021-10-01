Власти Шри-Ланки ослабили ряд коронавирусных ограничений

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Шри-Ланка отменила шестинедельный локдаун из-за снижения числа случаев COVID-19 в стране. Ограничения на передвижение людей от дома до работы сохраняются.
Власти Шри-Ланки ослабили ряд коронавирусных ограничений
  • AP
  • © Eranga Jayawardena

За последние месяцы более 50% от 22 млн жителей Шри-Ланки были полностью привиты, сообщает Associated Press.

По информации Министерства здравоохранения острова, в стране сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты школы, кинотеатры и рестораны.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V».

Также сообщалось, что Россия увеличивает число регулярных рейсов на Шри-Ланку с 4 ноября.

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