Власти Шри-Ланки ослабили ряд коронавирусных ограничений

Шри-Ланка отменила шестинедельный локдаун из-за снижения числа случаев COVID-19 в стране. Ограничения на передвижение людей от дома до работы сохраняются.

За последние месяцы более 50% от 22 млн жителей Шри-Ланки были полностью привиты, сообщает Associated Press.

По информации Министерства здравоохранения острова, в стране сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты школы, кинотеатры и рестораны.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V».

Также сообщалось, что Россия увеличивает число регулярных рейсов на Шри-Ланку с 4 ноября.