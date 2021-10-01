Безос, Маск и Брэнсон не ответили на приглашение «Роскосмоса» в Россию

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Госкорпорация «Роскосмос» не получила официального ответа от американских предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на приглашение посетить пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19».
Безос, Маск и Брэнсон не ответили на приглашение «Роскосмоса» в Россию
  • AP
  • © Matt Rourke

«Роскосмос» не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля «Союз МС-19», — приводит ТАСС сообщение госкорпорации.

В конце августа глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пригласил Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура. Позже он заявил, что директор компаний Tesla и SpaceX может быть также приглашён на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди.

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