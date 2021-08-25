Рогозин пригласит Безоса, Маска и Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласит американских предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура, который запланирован на 5 октября.

«Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску. Мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», — сказал Рогозин в эфире Первого канала, его слова приводит ТАСС.

По словам главы российской госкорпорации, присутствие «замечательной троицы энтузиастов космоса» на Байконуре во время запуска «Союза МС-19» подчеркнуло бы, что космос «является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, которые, несмотря на все проблемы, существующие между странами, всё равно находят возможность быть вместе».

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» состоится со стартового комплекса «Восток» площадки №31 космодрома Байконур.

Актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко рекомендовали к назначению в основной экипаж, они примут участие в съёмках фильма «Вызов» на Международной космической станции. В экипаже также состоит космонавт Антон Шкаплеров.