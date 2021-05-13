Юлия Пересильд отправится на МКС для съёмок фильма «Вызов»

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Актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко отобрали для съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Юлия Пересильд отправится на МКС для съёмок фильма «Вызов»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алёну Мордовину и Алексея Дудина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, старт экспедиции на транспортном корабле «Союз МС-19» намечен на 5 октября с космодрома Байконур.

Специальная подготовка участников должна начаться не позднее 1 июня, рассказали в госкорпорации. Им предстоит пройти испытания на центрифуге, вибростенде.

Также запланированы ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях невесомости и парашютная подготовка.

В сентябре стало известно, что «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе.

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