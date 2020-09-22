«Роскосмос» отправит актёра на МКС для съёмок фильма
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- РИА Новости
«Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов», — приводит ТАСС сообщение госкорпорации.
Отмечается, что исполнитель главной роли в картине, который полетит на МКС, и его дублёр будут определены по результатам открытого конкурса.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию.