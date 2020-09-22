«Роскосмос» отправит актёра на МКС для съёмок фильма

«Роскосмос» по итогам открытого конкурса отправит актёра на МКС для съёмок художественного фильма в 2021 году.

«Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов», — приводит ТАСС сообщение госкорпорации.

Отмечается, что исполнитель главной роли в картине, который полетит на МКС, и его дублёр будут определены по результатам открытого конкурса.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию.