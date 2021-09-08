Илон Маск ответил Рогозину на приглашение в гости

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.

В конце августа Рогозин пригласил американских предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона на запуск «Союза МС-19» с Байконура.

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» — ответил на приглашение Маск в своём аккаунте в Twitter.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, глава «Роскосмоса» вновь заявил о намерениях увидеться с американским предпринимателем в России. По его словам, Илон Маск может быть приглашён на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди.