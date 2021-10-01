Посол России: за 20 лет Афганистан превратился в наркогосударство

Москва призвала международное сообщество укрепить антинаркотический потенциал Афганистана и стран-соседей, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

«За 20 лет пребывания контингента стран — членов НАТО страна превратилась в наркогосударство. Тревожным сигналом для нас является и тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами», — приводит ТАСС слова российского дипломата.

Он отметил сложность укрепления антинаркотического потенциала Афганистана и соседствующих государств в таких условиях.

Кузьмин также напомнил об усилиях Москвы в подготовке иностранных наркополицейских на территории России.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ранее отметили ухудшение ситуации в Афганистане и готовы принять действенные меры.