Посол России: за 20 лет Афганистан превратился в наркогосударство
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«За 20 лет пребывания контингента стран — членов НАТО страна превратилась в наркогосударство. Тревожным сигналом для нас является и тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами», — приводит ТАСС слова российского дипломата.
Он отметил сложность укрепления антинаркотического потенциала Афганистана и соседствующих государств в таких условиях.
Кузьмин также напомнил об усилиях Москвы в подготовке иностранных наркополицейских на территории России.
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ранее отметили ухудшение ситуации в Афганистане и готовы принять действенные меры.