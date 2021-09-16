В ОДКБ вызывает тревогу ситуация в Афганистане

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Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметили ухудшение ситуации в Афганистане и готовы принять действенные меры.
В ОДКБ вызывает тревогу ситуация в Афганистане
  • Reuters

«Вызывает тревогу ухудшение ситуации в Афганистане. Выражаем готовность в случае необходимости принять действенные меры по обеспечению безопасности южных рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности», — приводит ТАСС декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лидеры ОДКБ высказались за становление свободного от терроризма и наркотиков государства и призвали конфликтующие в Афганистане стороны к ведению мирных переговоров.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, прокомментировал ситуацию в Афганистане.

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