В МИД России назвали дискриминационным решение Чехии по участникам достройки АЭС

В Министерстве иностранных дел России назвали дискриминационным решение Чехии отстранить российские и китайские компании от строительства блока АЭС «Дукованы».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя МИД России Алексея Зайцева.

«По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС «Дукованы» из России и Китая», — заявил Зайцев.

Ранее президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий возможность участия российских и китайских компаний в строительстве и обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы».

Власти Китая заявили, что рассчитывают, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС «Дукованы»