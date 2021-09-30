В МИД России назвали дискриминационным решение Чехии по участникам достройки АЭС

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В Министерстве иностранных дел России назвали дискриминационным решение Чехии отстранить российские и китайские компании от строительства блока АЭС «Дукованы».
В МИД России назвали дискриминационным решение Чехии по участникам достройки АЭС
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя МИД России Алексея Зайцева.

«По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС «Дукованы» из России и Китая», — заявил Зайцев.

Ранее президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий возможность участия российских и китайских компаний в строительстве и обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы».

Власти Китая заявили, что рассчитывают, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС «Дукованы»

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