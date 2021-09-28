В КНР надеются на пересмотр Чехией решения по участникам достройки АЭС

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Власти Китая рассчитывают, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС «Дукованы» в отношении российских и китайских компаний согласно принципам справедливой рыночной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В КНР надеются на пересмотр Чехией решения по участникам достройки АЭС
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«Мы надеемся, что Чехия будет придерживаться принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции», — приводит ТАСС слова китайского дипломата.

Так она ответила на вопрос о том, как в Пекине отнеслись к подписанию президентом Чехии Милошем Земаном 27 сентября закона, исключающего возможность участия российских и китайских компаний в строительстве и обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы».

В апреле чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

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