В КНР надеются на пересмотр Чехией решения по участникам достройки АЭС

Власти Китая рассчитывают, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС «Дукованы» в отношении российских и китайских компаний согласно принципам справедливой рыночной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы надеемся, что Чехия будет придерживаться принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции», — приводит ТАСС слова китайского дипломата.

Так она ответила на вопрос о том, как в Пекине отнеслись к подписанию президентом Чехии Милошем Земаном 27 сентября закона, исключающего возможность участия российских и китайских компаний в строительстве и обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы».

В апреле чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».