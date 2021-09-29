В комитете Госдумы по международным делам осудили удаление YouTube-каналов RT

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

«Министерство иностранных дел сделало абсолютно правильное заявление. Налицо нарушение всего и вся, в том числе нарушение прав человека и принципов свободы слова… Что касается системных мер противодействия со стороны России подобным вещам, я считаю, что здесь нужно осуществить три важных шага. Первый шаг отчасти уже реализован: Госдума приняла закон, в соответствии с которым эти гиганты, работающие на территории России, в том числе и YouTube, обязаны создать свои офисы и действовать на территории России по российскому закону. Этот закон начнёт действовать зимой», — сказал депутат.

Он отметил, что вторым необходимым, на его взгляд, шагом должно стать «осуществление госзаказа», позволяющего российским IT-компаниям создать российский аналог YouTube.

«Создание аналога и альтернативы очень важно… Третий момент, который обязательно должен быть реализован, — должны заработать соответствующие структуры, которые будут предметно и профессионально заниматься вопросами нарушения прав человека и принципов демократии со стороны Запада, крупных корпораций и отдельных организаций, которые не получают отповеди и против которых не ведутся контрмеры. Эти структуры также должны будут поднимать эти вопросы на различных международных площадках, включая ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и так далее», — добавил Новиков.

В заключение депутат заявил, что необходимо расширить информационную политику с участием Роcсии за рубежом.

«В работе RT действительно много плюсов, но, к сожалению, RT и Sputnik во многом ограничиваются в целом ряде государств за рубежом. Это неправильно, и необходимо работать в этом направлении», — уверен собеседник RT.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и DFP.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».