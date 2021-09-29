Косачёв осудил удаление YouTube-каналов RT

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

«Вне всякого сомнения, мы находимся в состоянии информационной войны, которую с нами ведут соответствующие ресурсы Запада, пытаясь нам приписать своё видение. Мы не ведём информационную войну. То, чем занимаются RT и другие российские СМИ, которые имеют распространение и популярность на Западе, — это всегда проверенная и объективная информация, даже когда она не совпадает с мейнстримом. Это никоим образом нельзя отнести к информационной войне. А то, как действуют в отношении СМИ России на Западе, иначе как информационными войнами назвать невозможно», — сказал Косачёв.

По его словам, эта ситуация является подавлением альтернативной точки зрения и поиском любых поводов для придирок и ограничения распространения информации.

«Это то, чем отличаются действия российских властей от действий властей Запада. В данном случае мы говорим о Соединённых Штатах Америки и, разумеется, о Германии. Вот мы принимаем какие-то ограничительные меры, когда уже не остаётся иных вариантов действий. Мы до последнего ищем причины, чтобы к этим мерам не прибегать, в то время как наши западные оппоненты действуют прямо противоположным образом. Они ищут повод, чтобы придраться, ограничить и в конечном счёте запретить», — отметил он.

Косачёв также подчеркнул необходимость рассмотреть этот вопрос на всех международных площадках, которые уполномочены давать оценки и выносить суждения в сфере деятельности СМИ.

«Нынешняя ситуация, разумеется, предельно неприятная. Она должна стать предметом рассмотрения на всех международных площадках, которые уполномочены давать оценки и выносить суждения в сфере деятельности СМИ, и реагировать на неё должны соответствующим образом. Точно так же я ожидаю реакции (и она, судя по всему, уже пошла) со стороны уполномоченных на то федеральных органов российской исполнительной власти», — заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и DFP.

Она отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

МИД России назвал удаление YouTube-каналов RT беспрецедентной информационной агрессией.

RT DE находится на четвёртом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 млн просмотров за июнь, согласно счётчику платформы.